Egg. Der Maturaball des BORG Egg fand unter dem Motto „Ball Capone – mit allen Mitteln zum Ziel“ im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg statt. Der Saal war bis ins kleinste Detail geschmückt, die Eltern ganz aufrecht vor Stolz und die MaturantInnen voller Freude, da dies ihr Abend war.

Wie angekündigt herrschte im Saal eine geheimnisvolle Atmosphäre, der sich niemand entziehen konnte. Durch die Bilder der MaturantInnen an den Wänden, die zeigten, wie das in der Mafia-Szene so abläuft, wurde schnell klar, dass dieses kein gewöhnlicher Abend werden würde.