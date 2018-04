Balkanroute-Doku "3.400 Semmeln" soll im Herbst ins Kino

Im Spätsommer 2015 begannen einige Grazer Künstler damit, die große und mittlerweile geschichtsträchtige Flüchtlingsbewegung aus dem Nahen und Mittleren Osten nach Europa filmisch zu dokumentieren. Im Anschluss daran drehte ein Team um Filmemacher Heinz Trenczak zwei Jahre entlang der sogenannten Balkanroute. Nun ist der zweieinhalbstündige Rohschnitt von "3.400 Semmeln" fertig.

Gedreht wurde von Griechenland bis Deutschland in insgesamt fünf Ländern. Im Herbst soll der Film, auf Standardlänge gekürzt, erstmals im Kino zu sehen sein. Trenczak hofft, “3.400 Semmeln” in weiterer Folge auf internationalen Festivals präsentieren zu können.

Bereits am 8. April zeigt das Grazer Rechbauerkino erstmals “Greek Diary”, einen Ableger aus dem Filmmaterial. Darin wird die seinerzeitige Situation in Flüchtlingslagern entlang der griechischen Nordgrenze und in Serbien anhand von individuellen Schicksalen von Flüchtlingen und deren Helfern geschildert.