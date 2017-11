Bald ist Weihnachten…

Wie jedes Jahr stellt sich die Frage nach dem passenden Geschenk

Rankweil. Trotz Internet kaufen die Menschen immer noch im Laden nebenan ein. Es gibt auch immer noch engagierte Menschen, die gerne mit Leidenschaft ihre Waren nicht nur verkaufen, sondern auch kompetente Beratung liefern. Wer in den kleinen, feinen Geschäften unterhalb der Basilika einkauft, erlebt das Gefühl als Kunde etwas Besonderes zu sein. Ein Einkauf mit dem besonderen Etwas macht einfach viel mehr Spaß und die Wertschöpfung bleibt in der Region. So etwa bei Sport Mode Lehninger im Vinomna Center. Inhaberin Beate Lehninger empfiehlt für dieses Jahr feinste Mützen, Handschuhe und Schals aus bester schottischer Wolle. In der Sportabteilung, die exklusiv Skier der Marke Dynastar führt, geht der Trend zu Skiunterwäsche, die aber auch alltagstauglich zu tragen ist. Immer mehr Menschen bewegen sich in der freien Natur, Allroundkleidung wird daher immer mehr nachgefragt. Highlight im Geschäft ist ein Overall im Stil alter James Bond Filme. Ein echter Hingucker.

Ein paar Meter weiter bietet Elektro Tschanett eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik. Oft nachgefragt werden Soundsysteme aller Art, die kombiniert mit dem Fernseher echte Heimkino Atmosphäre schaffen. Für Geschäftsinhaber Klaus Tschanett die neueste Entwicklung sind Fernsehgeräte mit sogenannter OLED-Technologie. Die neuen Geräte liefern gestochen scharfe Bilder mit deutlichem Unterschied zu anderen Systemen. In der Haushaltsabteilung von Tschanett heiß begehrt sind italienische Espresso Maschine im Retro Look. Ein perfektes Geschenk für alle Kaffeeliebhaber.

Individuelle Geschenksideen bietet die Vorderland Apotheke. Neben einer Vielzahl an fertig zusammengestellten Geschenksets, verpacken Walter Barbisch und sein Team auch andere Waren auf Kundenwunsch zu dekorativen Geschenken. Neben verschiedensten Teemischungen ist die hauseigene Kosmetiklinie der absolute Renner. Erfrischendes Duschgel, pflegende Körpermilch sowie verschiedene wohltuende Cremes für Gesicht und Hände sind nur eine kleine Auswahl, die die engagierte Apotheke anbietet.

Im Haus der Geschenke, das von Martin Sinnstein in dritter Generation geführt wird, finden Geschenkejäger so ziemlich alles. Nicht umsonst heißt es in Rankweil: Was man sonst nicht findet, findet man bei Sinnstein. Dekoratives für Weihnachten und Advent, gibt es ebenso wie Spiele und Haushaltwaren. Bekannt ist das Geschäft auch für die riesige Auswahl von Krippenfiguren aus allen möglichen Materialen wie Holz, Plastik, Metall oder Stoff. Eine Aufwertung für jede Krippe.

Bei Textil Lins setzt man dieses Jahr voll auf den Kuschelfaktor. Pyjamas mit den dazu passenden Socken und Hausschuhen sorgen trotz Kälte für Wohlfühlatmosphäre. Wer gerne auf einen Weihnachtsmarkt geht für den empfiehlt Chefin Helene Schobel feine Wollschals, mit den dazu passenden Kappen und Pullovern. Das Geschäft führt auch eine große Auswahl an Wäscheartikeln für die anspruchsvolle Frau.