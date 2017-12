Bahnverkehr über Brenner nach Unfall unterbrochen

In der Nacht auf Samstag ist im Stafflachtunnel der Brennerbahnstrecke ein Güterzug aus noch ungeklärter Ursache entgleist. Der gesamte Bahnverkehr zwischen Innsbruck und Brenner musste deshalb eingestellt werden. Nach Angaben eines ÖBB-Sprechers wird die Sperre voraussichtlich bis Sonntag andauern. Personen kamen bei dem Unfall, der sich gegen 22.30 Uhr ereignete, nicht zu Schaden.

Für die Fernverkehrszüge haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck Hbf/Autoverladestelle und Brenner eingerichtet. Für die Nahverkehrszüge wird der Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Steinach in Tirol und Brenner geführt. Reisende sollten in diesem Bereich 15 Minuten mehr Reisezeit einplanen, so die ÖBB.