Bahnunglück in Südafrika: Mehrere Tote und viele Verletzte

Bei einem Bahnunglück in Südafrika sind nach Angaben der Rettungskräfte mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Rettungsdienst Netcare911 berichtete auf Twitter von vier Toten und 40 Verletzten. In anderen Berichten war von etwa hundert Verletzten die Rede.

Nach Angaben eines Sprechers des Rettungsdienstes ER24 ereignete sich das Unglück am Donnerstag zwischen den Orten Hennenman und Kroonstad in der Provinz Freistaat. Einige Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden, andere waren nur leicht verletzt und wurden am Unglücksort versorgt.