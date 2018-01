Bahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck gesperrt

Bludenz - Wegen Lawinengefahr sind zwischen Landeck-Zams und Bludenz bis voraussichtlich 22. Januar keine Zugfahrten möglich.

Wegen der prekären Lawinensituation ist am Donnerstag die Westbahnstrecke zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg gesperrt worden. “Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet”, berichtete ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Die Dauer der Sperre war vorerst nicht absehbar. “Die Lage wird von der Lawinenkommission laufend neu beurteilt”, sagte Gasser-Mair. Die ÖBB baten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, aber die Sicherheit gehe vor, so Gasser-Mair: “Wir wollen keinesfalls ein Risiko eingehen”.