Als der Fahrer sich um den Buben kümmern wollte, wurde er von den Männern angegriffen, wie es weiter hieß. Er konnte sich in seinen Führerstand retten, erlitt nach Auskunft der Polizei vom Mittwoch aber einen Schock. Polizisten nahmen nach Zeugenhinweisen zwei Verdächtige – Männer im Alter von 41 und 47 Jahren – in einer nahen Gaststätte fest. Infolge der Notbremsung wurden vier Frauen in der Bahn leicht verletzt.

(APA/dpa)