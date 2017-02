Bärger Kinderfasnat

Dazu hatte die Harmoniemusik unter Obfrau Gabi Mangeng alle Kinder ab 15Uhr zu einer Faschingsparty eingeladen.

Spiel und Spaß

Dazu hatten die Mitglieder der Harmoniemusik nicht nur ein köstliches Kuchenbuffet organisiert, sondern auch eine Erlebnisrally und einige lustige Faschingsspiele. So kam in keiner Phase Langeweile auf und die Kinder und ihre Eltern amüsierten sich köstlich. Und allesamt waren verkleidet an diesem Nachmittag und ließen die fünfte Jahreszeit so richtig hoch leben. Denn neben schmucken Prinzessinnen gab es auch wilde Cowboys, furchterregende Vampire, süße Marienkäfer oder schmeichlerische Kätzchen. Und war das Kostüm noch so ausgefallen, eines hatten alle Kids gemeinsam an diesem Nachmittag: die Freude am gemeinsamen Feiern. Doch dem nicht genug, denn am Abend ging die Faschingsparty im Gemeindesaal in Bartholomäberg erst so richtig los, als die Erwachsenen die „Bärger Fasnat“ feierten und somit den Saal richtig krachen ließen.

Maskenprämierung

Zahlreiche Gruppen fanden sich kurz nach 20 Uhr bereits ein, denn die Bartholomäberger Faschingsparty ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und nur wer rechtzeitig kommt oder karten vorab reserviert hat, bekommt auch eine Platz. Und so stand der vergangenen Samstag in der kleinen Montafoner Gemeinde ganz im Zeichen der kleinen und großen Narren, die bi in die frühen Morgenstunden feierten.