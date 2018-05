Thiem entzauberte Weltranglisten-Ersten Nadal in Madrid

Fast ein Jahr nach dem Sensationssieg im Viertelfinale von Rom hat Dominic Thiem gegen Rafael Nadal wieder ganz groß zugeschlagen und die Rekordserie des Spaniers auf dessen Lieblingsbelag und in dessen Heimat gebrochen. Der 24-jährige Niederösterreicher zeigte am Freitag im Viertelfinale von Madrid eine sehr starke Leistung und besiegte den Weltranglisten-Ersten nach 1:56 Stunden mit 7:5,6:3.

Knapp zwei Wochen vor Beginn der French Open in Paris (ab 27. Mai) hat Thiem damit ein starkes Lebenszeichen gegeben. Am 19. Mai 2017 hatte Thiem Nadal mit 6:4,6:3 besiegt, doch seither hatte Nadal nicht weniger als 50 Sätze auf Sand in Folge gewonnen und einen Uralt-Rekord von John McEnroe ausgemerzt. Doch am Freitag schloss sich in Madrid, in einer Wiederholung des Vorjahres-Finales zwischen Thiem und Nadal, der Kreis: Es war wieder Thiem vorbehalten, nicht nur den ersten Satzverlust Nadals auf Asche seither, sondern dem Sandplatz-“König” auch die erste Niederlage zuzufügen.

“Ich habe vorher gewusst, um Rafa zu schlagen, muss ich eine spezielle Leistung erbringen, und genau das habe ich heute gemacht”, freute sich Thiem im Interview auf “Sky”. “Ich habe sehr viele gute Vorhand-longline-Schläge gespielt und gut retourniert heute. Die Höhenlage hier in Madrid kommt mir schon sehr entgegen und seinem Spiel vielleicht nicht so”, gestand Thiem. Allerdings sei es auch wichtig gewesen, mit der Einstellung ins Match zu gehen, zu gewinnen, trotz der “bösen Abfuhr”, die er vor zwei Wochen in Monte Carlo (0:6,2:6) erlitten hatte.

Ein Sieg über Rafael Nadal ist immer etwas Außergewöhnliches. “Es sind ein paar Dinge, die den Sieg sehr speziell machen. Er hat zuvor 50 Sätze auf Sand gewonnen, und ich habe die aktuelle Nummer 1 der Welt besiegt. Und den mit Abstand besten Sandspieler in seinem Heimatland auf seinem Lieblingsbelag geschlagen”, freute sich der Weltranglisten-Siebente. “Das sind die Tage, für die ich trainiere und hart arbeite.”

Zusätzlich hat Thiem Nadal auch vom Tennis-Thron gestoßen. Der Vorjahressieger verliert nun genügend Punkte, dass ab Montag der Schweizer Roger Federer wieder zur Nummer eins wird.

Thiem trifft am Samstag (nicht vor 16.00 Uhr) auf den Südafrikaner Kevin Anderson. “Ich habe keine so gute Bilanz gegen ihn, aber es war noch nie auf Sand gegen ihn”, erinnerte Thiem an seine 0:6-Bilanz gegen den aufschlagstarken Südafrikaner. Das wird ein komplett anderes Spiel als heute. Ich bin unfassbar glücklich über den Sieg, aber das Turnier ist nicht zu Ende. Ich muss schauen, dass ich ganz frisch wieder in das Match reingehe.”

Das Match war über weite Strecken äußerst hochklassig, auch wenn Nadal doch mit mehr Eigenfehlern als üblich auffiel. Thiem hingegen steigerte sich um Klassen gegenüber den vorangegangenen Runden und zeigte überhaupt eine seiner besten Leistungen seit langer Zeit. Thiem gelang im ersten Satz das erste Break zum 4:3, musste aber zum 5:5 selbst den Aufschlag abgeben. Von Beginn weg war die zuletzt eher schwache Vorhand zur echten Waffe geworden, was sich am Ende mit 22 Vorhand-Winnern (insgesamt 29 Winner) auch in Zahlen messen ließ. Nach einem neuerlichen Break zum 6:5 und mit einem Ass beim zweiten Satzball sicherte sich Thiem den ersten Meilenstein in diesem Match.

Wie schon im ersten Durchgang gelang Thiem das erste Break zum 2:1, neuerlich musste er zum 3:3 sein Service abgeben, schaffte es wiederum gleich wieder, dem spanischen Weltstar den Aufschlag zum 4:3 abzunehmen. Ab diesem Zeitpunkt schien Thiem etwas befreiter und sicherte sich nach fast zwei Stunden seinen dritten Sieg über den zehnfachen French-Open-Sieger, der zuletzt in Monte Carlo und Barcelona seine jeweils elften Titel geholt hatte.