Bärenfamilie verließ Baum in slowakischer Touristenstadt

“Sie muss noch in der Nacht in die Stadt gekommen und dann vor etwas erschrocken sein”, hatte Pavol Majko, der Direktor des Nationalparks Hohe Tatra, erklärt. Versuche der Feuerwehr, die Bärenfamilie mit Wasser vom Baum zu scheuchen, waren abgebrochen worden, weil die Tiere immer weiter hoch in den etwa acht Meter hohen Wipfel kletterten, statt herunterzukommen.

Aufnahmen des Senders zeigten, wie die Bärin hoch oben im Geäst sogar ihre Jungen säugte. Zwischendurch lief sie weg, um sich Futter zu holen – und kehrte trotz der vielen Schaulustigen am Baum wieder zu ihrem Nachwuchs zurück. Immer wieder ignorierten Menschen die Absperrung, um nahe genug für ein Foto oder Video zu kommen.

Auch wenn der Vorfall besonders kurios anmutet: In der Slowakei dringen Braunbären immer wieder weit in bewohntes Gebiet vor. Nach einer im Jahr 2016 vom staatlichen Naturschutz veröffentlichten Zählung gibt es in der Slowakei mehr als 1.200 freilebende Braunbären.

(S E R V I C E – Fotos und Video auf der Internetseite des TV-Senders Markiza: – TV-Bericht des Senders Joj, mit Säugen der Jungtiere auf dem Baum: )

(APA/dpa)