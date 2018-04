"Badluck Reloaded" stellt reale Asylverfahren nach

"Badluck Reloaded", das am Mittwoch im Wiener Theater Hamakom Premiere feierte, zeigt als drittes Stück einer Serie, mit welchen Problemen Migranten und Flüchtlinge in Österreich konfrontiert sind. Neben den Alltagsszenen werden auch reale Interviews aus Asylverfahren wortgetreu nachgestellt - mit bedrückender Intensität.

Die Verfahrensprüfer verlangen von den Flüchtlingen, ihre Erlebnisse so detailgetreu wie möglich zu schildern, um mögliche Widersprüche erkennen zu können. Unbarmherzig und ohne Rücksicht auf menschliche Würde wird so eine in Afghanistan vergewaltigte Frau aufgefordert, das an ihr begangene Verbrechen haargenau zu beschreiben, nur um dann abgeschoben zu werden: Ihre Erzählung sei unrealistisch, da sie sich nach dem traumatischen Erlebnis nicht gewaschen habe, was für Vergewaltigungsopfer untypisch sei.