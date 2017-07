Badeunfall in Vorarlberg: Dreijährige weiter in Lebensgefahr

Das Kleinkind befindet sich in künstlichem Tiefschlaf - © APA (Webpic)

Nach einem Badeunfall im Bereich der Mündung der Bregenzer Ache bei Hard in Vorarlberg am Samstag befindet sich das aus dem Wasser geborgene dreijährige Mädchen weiter in kritischem Zustand. Dies sagte ein Sprecher der Innsbrucker Klinik der APA am Sonntag. Laut einem Bericht von ORF Vorarlberg befindet sich die Dreijährige in künstlichem Tiefschlaf.