Der etwa 26 bis 30 Jahre alte Mann war etwa 30 Minuten lang unter Wasser, sagte Rettungssprecherin Claudia Gigler. Als die Feuerwehrtaucher gegen 15.15 Uhr am Unfallort eintrafen, konnten sie ihn in wenigen Minuten orten und bergen, sagte Sprecher Lukas Schauer. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und neun Tauchern an Ort und Stelle.

(APA)