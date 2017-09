Bader, Berger und Reitmayr sind die Favoriten

(500m Schwimmen, 3,6km Laufen) In wenigen Tagen, am kommenden Samstag, den 9.9.2017, ab 11:30 Uhr startet der 3. Raiffeisen Swim&Run im Bregenzer Strandbad. Im Rahmen dieses Events werden auch die Vorarlberger Landesmeisterschaften in allen Klassen durchgeführt.

L.t der derzeitigen Startliste sind die großen Favoriten für die Landesmeisterschaftstitel Paul Reitmayr und Dominik Berger bei den Herren und die letztjährige Landesmeisterin Daniela Bader bei den Damen.

Für Reitmayr ist es das erste Auftreten bei einem Wettkampf nach seiner Verletzungspause.

Sehr erfreulich sind die schon fast 60 Nachwuchsathleten die sich gemeldet haben. Das Wetter scheint aus heutiger Sich ebenfalls zu passen.

Heuer ist die letzte Möglichkeit an diesem Bewerb teilzunehmen – Anmeldungen sind noch bis Donnerstagabend möglich http://www.swim-and-run.at/

Ab nächstem Jahr gibt es im Ländle wieder einen Triathlon auf der olympischen Distanz. Es dürfen sich alle Triathleten und Triathletinnen freuen, wenn es dann heißt “Raiffeisen Triathlon Bregenz” und zwar am 17. Juni 2018. Am 16. Juni findet ein Aquathlon für den Nachwuchs statt. Alle Infos, Anmeldegutschein usw. gibt es dann am Samstag beim Event am Samstag.

Datum : 9.9.2017

Start: Schüler/Jugend ab 11:30

Hauptlauf, Junioren, U23 und Staffeln: 15:00 Uhr