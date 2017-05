Initiative "Great Spas of Europe" - © APA (Webpic)

Baden bei Wien will mit zehn anderen Kurstädten UNESCO-Weltkulturerbe werden. “Great Spas of Europe” bereiten eine gemeinsame Bewerbung vor. Die Steuerungsgruppe der Bürgermeister tagt in dieser Woche in der niederösterreichischen Bezirksstadt. Zum Stand der Dinge wird am Freitag in einer Pressekonferenz informiert.