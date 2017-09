Bach nach Doppelvergabe: “Historischer und glücklicher Tag”

IOC-Präsident Thomas Bach hocherfreut - © APA (AFP)

Nach der Vergabe der Olympischen Sommerspiele 2024 an Paris und 2028 an Los Angeles glaubt IOC-Präsident Thomas Bach an große und erfolgreiche Spiele. “Das ist ein historischer und glücklicher Tag für die Olympische Bewegung”, sagte der Deutsche nach der Entscheidung bei der Vollversammlung in Lima.