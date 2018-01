Babysitterin soll Kleinkind zu Tode geschüttelt haben

Eine Babysitterin soll in Berlin einen 15 Monate alten Buben zu Tode geschüttelt haben. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Totschlags, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die 41-Jährige soll das Kind einer anderen Familie heftig geschüttelt und mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand geschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 13. Juni 2017 im Stadtteil Marzahn.

Der Bub verstarb infolge der Kopfverletzungen nach drei Tagen im Krankenhaus. Die Beschuldigte sitzt seit Ende Juli in Untersuchungshaft. Sie wird sich vor dem Berliner Landgericht verantworten müssen. Bei einer Verurteilung wegen Totschlags müsste L. für mindestens fünf Jahre ins Gefängnis.