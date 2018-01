Baby, Mutter und Lenker bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kleinkind, dessen Mutter und der 62-jährige Fahrzeuglenker wurden am Dienstag Abend bei einem Verkehrsunfall in Lustenau verletzt.

Am Dienstag gegen 19:25 Uhr fuhr ein 62-jähriger Pkw-Lenker aus Hörbranz in Lustenau auf der Maria-Theresien Straße in nördlicher Richtung. Der Mann führte dabei auf der Rückbank eine 22-jährige Frau mit ihrer drei Wochen alten Tochter mit. In der leichten Linkskurve auf Höhe des Hauses Maria Theresien Straße 44 wollte der Lenker nach rechts in die Kapellenstraße abbiegen.