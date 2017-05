Baby in Wien nach Biss von Kampfhund schwer verletzt

Hund schnappte nach einem Spielzeug und erwischte das Mädchen - © APA (dpa/Symbolbild)

Ein Kampfhund hat am Donnerstag in Wien-Liesing ein acht Monate altes Baby in den Kopf gebissen und schwer verletzt. Das Mädchen hat laut Angaben seiner Mutter und Großmutter ein Spielzeug fallengelassen, woraufhin der Staffordshire Bullterrier zubiss. Die Großmutter hatte auf den Hund aufgepasst, den dafür erforderlichen Hundeführschein hat sie nicht. Sie wurde ebenso wie die Mutter angezeigt.