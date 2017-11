Baby in Mexiko bringt 28 Kilo auf die Waage

Luis Manuel Gonzales ist noch nicht einmal ein Jahr alt - und bringt bereits 28 Kilo auf die Waage.

“Ich glaube, es liegt an meiner guten Muttermilch”, sagte Luis’ Mutter Isabelle Pantoja im mexikanischen Ort Tecoman. Inzwischen ist das Kind in Lebensgefahr. Bei seiner Geburt am 15. Dezember 2016 habe der Kleine bei 52 Zentimetern dreieinhalb Kilo gewogen. Dann sei Luis aber immer dicker geworden.