Baby in Indien bei Angriff auf Mutter getötet

In der Rikscha befanden sich zwei Passagiere und der Fahrer. Das Baby erlag seine schweren Kopfverletzungen. Mehrere Personen würden in dem Fall verhört, sagte ein Polizeisprecher und stellte baldige Festnahmen in Aussicht.

In Indien sind sexuelle Übergriffe auf Frauen und Mädchen weit verbreitet. Jedes Jahr werden fast 40.000 Fälle angezeigt. Experten vermuten aber, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt, da viele Opfer aus Angst vor sozialer Ächtung lieber schweigen.

(APA/ag.)