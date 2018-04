Baby in Deutschland nach Hundeattacke gestorben

Ein sieben Monate altes Baby ist im deutschen Bundesland Hessen nach einem Hundebiss gestorben.

Der Hund der Familie biss den Buben am Montagabend in den Kopf, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Darmstadt mitteilten. Die Rettungskräfte brachten das Kind in eine Klinik, wo sein Zustand zunächst stabil war. Am späten Montagabend starb der Säugling jedoch.