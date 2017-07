Baby Charlie darf nicht ins Vatikan-Krankenhaus

“Wir wissen nicht, ob wir eine Therapie für Baby Charlie finden können. Unsere Mediziner werden das Thema vertiefen und sich direkt mit der Familie des Kindes in Verbindung setzen”, so Enoc laut italienischen Medien. Das “Bambino Gesu” gilt als eines der besten Kinderkrankenhäuser der Welt. Das Krankenhaus hat sich im Vorfeld bereit erklärt, das Kind aufzunehmen.

In dem Fall ist bereits höchstrichterlich entschieden worden: Die Maschinen, die das Baby am Leben erhalten, sollen bald abgeschaltet werden. Der zehn Monate alte Bub leidet an einer seltenen genetischen Erkrankung und liegt mit irreversiblen Gehirnschäden in einem Krankenhaus in London. Seine Eltern wollten das Kind für eine experimentelle Therapie in die USA bringen. Die behandelnden Ärzte sind aber überzeugt, dass die Therapie nicht helfen würde. Sie forderten deshalb, die Behandlung einstellen zu dürfen, weil sie fürchten, dass der Bub unnötig leidet.

(APA)