Babis wird mit Regierungsbildung in Tschechien beauftragt

Zeman hatte bereit am Vortag seine Bereitschaft bekräftigt, den ANO-Chef zum Regierungschef zu ernennen. Er bekundete seine Sympathie mit dem umstrittenen Großunternehmer und Medienmogul, der von Kritikern mit US-Präsident Donald Trump oder dem italienischen Ex- Regierungschef Silvio Berlusconi verglichen wird. “Es wäre nicht schlimm, wie Trump zu sein; es wäre nicht schlimm, wie Berlusconi zu sein. Ich denke, dass Babis ein bisschen ein anderes Genre ist”, sagte Zeman laut slowakischer Nachrichtenagentur TASR. Babis “ist weder ein Populist, noch ein Pragmatiker. In den meisten Ansichten stimme ich mit ihm überein.”

Babis hatte die Parlamentswahl am Freitag und Samstag mit fast 30 Prozent der Stimmen gewonnen. Er nahm vor allem dem linken Lager Stimmen ab, geht aus einer am Montag veröffentlichten statistischen Analyse hervor. Babis hatte sich im Wahlkampf als Kämpfer gegen Korruption positioniert und mit Kritik an der EU-Flüchtlingspolitik und einer politischen Vertiefung der Union viele Wähler angesprochen.

Die bisher größte Regierungspartei, die proeuropäischen Sozialdemokraten (CSSD), stürzte von 20,45 Prozent bei der Wahl 2013 auf nunmehr 7,3 Prozent ab. Spitzenkandidat und Außenminister Lubomir Zaoralek will die Regionen besuchen, um die Ursachen für das Debakel zu erfahren. Am Freitag werden dann die Parteigremien beraten. Personelle Fragen stünden erst beim Parteikongress im Frühling auf dem Programm. Zaoralek erachtet den Gang in die Opposition als wahrscheinlicher als eine neuerliche Regierungsbeteiligung.

Die bei der Wahl auf dem zweiten Platz zu liegen gekommene EU-skeptische, konservative Bürgerpartei ODS schloss eine Kooperation mit Babis aus. ODS-Chef Petr Fiala betonte, “wir wollen es klar verkünden, dass die ODS mit der ANO über keine Regierung verhandeln wird.” Nicht einmal die Duldung eines von ANO geführten Minderheitskabinetts käme infrage, versicherte Fiala.

Polizeiliche Ermittlungen gegen Babis wegen des Verdachts des Betrugs im Zusammenhang mit EU-Förderungen stellen sich als Hindernis für die Regierungsbildung da. Auch die Mehrheit der Tschechen würde laut Umfrage stören, wenn ein strafrechtlich verfolgter Mann der neuen Regierung vorsitzt. Das Parlament hatte die Immunität von Babis im September aufgehoben. Nach der Wiederwahl bekam er die Immunität wieder zurück, die Ermittlungen wurden unterbrochen. Ob das neue Parlament die Aufhebung der Immunität bestätigt, ist fraglich.

46 Prozent der Tschechen sind in der Umfrage außerdem mit dem Wahlergebnis unzufrieden. Anders geht es den Wählern der ANO, der rechtsextremen “Freiheit und Direkte Demokratie” (SPD) und der Piraten. Diese drei Parteien sind aus dem Urnengang gestärkt hervorgegangen. Wähler der europafreundlichen bürgerlichen TOP 09, die nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament übersprang, sind am wenigsten mit dem Ergebnis einverstanden. Unzufriedenheit herrscht auch unter den Nichtwählern. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,8 Prozent.

Während es von den österreichischen Spitzenpolitikern auf APA-Anfrage keine offiziellen Reaktionen auf den Wahlsieg von Babis gab, reagierte die rechtspopulistische deutsche AfD am Montag. Babis habe die Sorgen der Menschen verstanden. “Wir gratulieren Babis zu seinem exzellenten Sieg”, erklärte der Fraktionschef im Bundestag, Alexander Gauland, laut Nachrichtenagentur CTK. Die liberale Fraktion des EU-Parlaments ALDE (Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa) freute sich ebenfalls über den “Erdrutschsieg” von ANO. Die liberal-populistische Partei ist Mitglied der ALDE-Fraktion. Die EU-Abgeordnete der NEOS, Angelika Mlinar, gratulierte Babis und seiner ANO zum “Wahlsieg”.

