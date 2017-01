Ayew-Brüder führten Ghana ins Halbfinale des Afrika-Cups

Jordan Ayew von Aston Villa hatte Ghana in Oyem in Führung gebracht (63.). Nach dem Ausgleich durch einen Distanzschuss von Paul-Jose Mpoku sorgte Bruder Andre Ayew von West Ham United per Elfmeter für die Entscheidung (78.). Im Halbfinale trifft der vierfache Afrika-Cup-Sieger und Finalist von 2015 am Donnerstag auf Kamerun.

Um das zweite Finalticket spielen am Tag davor Burkina Faso und Ägypten. Im Nordafrika-Duell setzten sich die “Pharaonen” gegen Marokko mit 1:0 (0:0) durch. Der entscheidende Treffer in Port-Gentil gelang dem eingewechselten Mahmoud Kahraba erst in der 87. Minute nach einem Eckball aus kurzer Distanz. Ägypten hat den Afrika-Cup bereits siebenmal gewonnen und ist Rekordsieger.

(APA/ag.)