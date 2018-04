aws Mittelstandsfonds beteiligt sich an Medizintechnikfirma A.M.I.

Die staatliche Förderbank aws steigt als Investor bei der Medizintechnikfirma Agency for Medical Innovations GmbH (A.M.I.) ein, das seit 1998 Produkte für chirurgische Anwendungen entwickelt. Im Zuge eines Management-Buy-outs wird das Vorarlberger Unternehmen mit Sitz in Feldkirch vom Management und von internationalen Vertriebspartnern übernommen, wie die aws Fondmanagement GmbH heute mitteilte.

Wien/Feldkirch. A.M.I. beschäftigt weltweit rund 112 Mitarbeiter – in den kommenden fünf Jahren soll der Personalstand im Zuge des angestrebten Wachstums um 60 Prozent ausgeweitet werden. Die Firmenzentrale inklusive Verwaltung, Finanzwesen, Marketing und Entwicklung sowie Produktion befindet sich seit Herbst 2004 in Feldkirch.

“Unser Portfolio aus Instrumenten, Implantaten und Verbrauchsgütern für den Operationssaal wird ständig durch neue Innovationen ergänzt”, so Unternehmenschef Marc Jablonowksi. In absehbarer Zukunft sollen unter anderem bestehende Operationsverfahren in enger Kooperation mit Ärzten verbessert und neue Operationsmethoden in den Markt gebracht werden.