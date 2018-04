AUVA-Chef wehrt sich gegen Zersplitterung

Der Obmann der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Anton Ofner, hat sich am Mittwoch erneut gegen die Zersplitterung der Aufgaben seiner Versicherung ausgesprochen. Eine Zerschlagung, um dann Teilleistungen in andere Sozialversicherungsträgern wieder einzugliedern, würde das System weder verbessern noch günstiger machen, erklärte er. Auch die SPÖ kritisierte erneut die Regierungspläne.

“Im Gegenteil, das System würde teurer für die Volkswirtschaft und schlechter für die Menschen”, richtete Ofner Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) aus. Gerade weil die AUVA als ein Träger für alle vier Tätigkeitsbereiche zuständig sei – also für Prävention, Akutversorgung von Unfallopfern in den UKH, Rehabilitation von Schwerverletzen und Rentenzahlung nach Arbeitsunfällen – müsse sie kostenoptimierend entlang der gesamten Leistungskette arbeiten.

Eine – in seinen Worten – “willkürliche” Trennung in Freizeit- und Arbeitsunfälle hält Ofner für nicht sinnvoll, sie werde auch von Experten – wie dem IHS-Gesundheitsökonomen Thomas Czypionka – angezweifelt. Vielmehr würden eine faire Abgeltung der Freizeitunfälle für die AUVA sowie Kooperationen und Traumanetzwerke, wie die AUVA sie bereits in Salzburg und Kärnten erfolgreich betreibt, helfen, die unfallchirurgische Versorgung sicherzustellen. Derzeit bekomme die AUVA rund 160 Mio. Euro zu wenig für die Behandlung der Freizeitunfälle erstattet.