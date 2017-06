Autozulieferer Takata will Gläubigerschutz beantragen

16 Todesfälle durch defekte Airbags - © APA (AFP/Getty)

Der wegen des Skandals um defekte Airbags angeschlagene japanische Autozulieferer Takata wird Insidern zufolge am kommenden Montag Antrag auf Gläubigerschutz stellen. Dieser werde am zuständigen Bezirksgericht in Tokio eingereicht. Anschließend werde Takata bei der Sumitomo Mitsui Financial Group Überbrückungskredite beantragen.