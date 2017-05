Autorin Juli Zeh wird Grimm-Professorin in Kassel

Juli Zeh lehrt ein Jahr in Kassel - © APA (dpa)

Die Schriftstellerin Juli Zeh (“Adler und Engel”, “Spieltrieb”) erhält die diesjährige Brüder-Grimm-Gastprofessur an der Universität Kassel. Man würdige damit eine einflussreiche Autorin, die sich immer wieder in die gesellschaftlich-politische Debatte eingebracht habe”, erklärte die Universität am Montag.