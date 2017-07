Autor Karl Ove Knausgard mit Staatspreis ausgezeichnet

Knausgard konnte Preis nicht persönlich empfangen - © APA (AFP/GETTY)

Ohne Preisträger ist am Freitag in Salzburg der Österreichische Staatspreis für europäische Literatur verliehen worden. Der norwegische Autor Karl Ove Knausgard (48) musste aus familiären Gründen absagen. Die Leiterin des Luchterhand-Verlags, Regina Kammerer, nahm stellvertretend den Preis entgegen und verlas seine Dankesrede, in der er Österreich als “literarische Großmacht” würdigte.