Autor Houellebecq zeigt erstmals seine Kunst in den USA

Der französische Skandalautor Michel Houellebecq hat erstmals eine Auswahl seiner Kunstwerke in den USA präsentiert. Dutzende Fotos und Fotomontagen sind seit Freitag in der Galerie Venus auf der Upper East Side in New York zu sehen. Die Bilder zeigen hauptsächlich in Westeuropa aufgenommene Szenen und Montagen. Die “French Bashing” betitelte Ausstellung ist noch bis zum 4. August angesetzt.