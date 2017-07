Autor Christoph Hein erhält Grimmelshausen-Literaturpreis

Hein erhält Preis für "Glückskind mit Vater" - © APA (dpa)

Schriftsteller Christoph Hein erhält den diesjährigen Grimmelshausen-Literaturpreis. Der 73-Jährige wird für seinen im vergangenen Jahr bei Suhrkamp erschienenen Roman “Glückskind mit Vater” ausgezeichnet, teilte die Jury am Mittwoch im badischen Renchen bei Offenburg mit. Hein, der in Havelberg in Sachsen-Anhalt lebt, spanne darin den erzählerischen Bogen von der NS-Zeit bis in die Gegenwart.