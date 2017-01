Automesse in Detroit – Trump macht Branche nervös

Die Stimmung bleibt angespannt - © APA (GETTY)

Starke Verkaufszahlen im Rücken, aber einen ungewissen Ausblick vor Augen: Bei den am Sonntag in Detroit begonnenen wichtigen Branchentreffen treten die Autobauer in diesem Jahr mit gemischten Gefühlen an. Obwohl die Verkäufe zuletzt Rekordwerte erreichten, dürfte bei der North American International Auto Show angespannte Stimmung herrschen.