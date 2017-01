Die 27-jährige Autolenkerin erlitt schwere Kopfverletzungen - © APA (Symbolbild)

Eine 27-jährige Autolenkerin ist am Donnerstag in der Weststeiermark von Eisplatten schwer verletzt worden, die vom Anhänger eines Lkw gerutscht waren. Das Eis durchschlug die Windschutzscheibe traf und die Frau am Kopf. Sie wurden mit einer multiplen Schädelfraktur ins LKH Graz gebracht. Der Lkw-Lenker will davon nichts bemerkt haben und wurde später von einer Streife gestoppt, so die Polizei.