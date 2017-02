Autokauf brummt – Zehn Prozent mehr Neuzulassungen im Jänner

Im Jänner legten die Pkw-Neuzulassungen um 9,7 Prozent auf 26.352 Fahrzeuge zu. Und auch die Transportbranche ist wieder in Kauflaune. Bei Sattelzugfahrzeugen gab es im Jahresvergleich einen Zuwachs von 9,9 Prozent auf 378 Lkw.

Minus bei Dieselautos

Insgesamt wurden im Jänner 31.920 Fahrzeuge neu zugelassen (plus 8,4 Prozent). Auffallend ist dass es bei Pkw mit Benzinmotor ein Plus von 21,2 Prozent gab, während Dieselautos ein Minus von 0,6 Prozent verzeichneten. Die Verkäufe von Elektroautos bewegen sich nach wie vor an der Wahrnehmungsschwelle, sie machten gerade einmal 1,3 Prozent der Neuzulassungen aus. In Summer wurden im Jänner 339 Elektroautos neu zugelassen.

Die meisten Autos wurden zu Jahresbeginn in der Leistungsklasse von 106 bis 125 PS neu registriert. In der Top-Kategorie ab 171 PS gab es genau so viele Zulassungen wie in der unteren Liga von 55 bis 82 PS.

(APA)