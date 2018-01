Autofahrerin mit 1,86 Promille überschlug sich in Salzburg

Mit 1,86 Promille Alkohol im Blut hat sich Sonntagfrüh eine 25-Jährige in Piesendorf (Bezirk Zell am See) mit ihrem Wagen überschlagen. Sie wurde laut Polizei ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Kurioses Detail am Rande: Während der Unfallaufnahme kam der Freund der Frau mit seinem Pkw und 1,78 Promille zum Unglücksort. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

Die 25-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen eine Straßenlaterne und einen Holzzaun. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw wieder auf die Straße geschleudert, wo er am Dach liegen blieb. Ein zufällig vorbeifahrender Passant leistete Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Durch den Unfall entstand am Pkw Totalschaden, eine Straßenlaterne sowie ein Holzzaun eines Anrainers wurden beschädigt.

Die verletzte Alkolenkerin und ihr 28-jähriger Freund sind nun beide ihre Führerscheine los. Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.