Ein 26-jähriger Oberösterreicher hat sein verbotenes Verhalten am Dienstagabend bitter bezahlt: Weil er am Steuer SMS von seiner Mutter lesen wollte, überschlug sich sein Wagen und der junge Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.

Abgelenkt durch den Blick aufs Telefon kam er um 21.55 Uhr mit seinem Pkw in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) nach einer Rechtskurve links von der Straße ab. Er fuhr über den Gehsteig auf die Böschung und streifte eine Thuje. Das Auto wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert, wo es auf dem Dach liegen blieb. (APA)