Autofahrer kam mit fast zwei Promille zur Polizei

Die Beamten bemerkten den starken Alkoholgeruch - © APA (dpa/Symbolbild)

Mit knapp zwei Promille Alkohol ist ein Autofahrer in Bayern bei der Polizei vorgefahren. Wie die Beamten am Freitag in Neu-Ulm mitteilten, hatte der 56 Jahre alte Mann am Donnerstag mehrere sichergestellte Gegenstände bei der Polizeiinspektion abholen wollen. Dabei bemerkten die Polizisten bei dem Besucher den starken Alkoholgeruch.