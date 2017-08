Autofahrer biss Polizisten in Salzburg in den Unterarm

Verkehrskontrolle hatte unvorhergesehene Folgen - © APA (Symbolbild)

Ein Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend im Festspielbezirk in der Stadt Salzburg einem Polizisten mehrmals in den Unterarm gebissen. Der Beamte wurde verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag gegenüber der APA erklärte. Der Lenker, ein 32-jähriger Österreicher, wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.