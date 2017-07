Autodieb nach “Spritztour” in Krems gefasst

Am Mittwochnachmittag war der Verdächtige, laut Polizei vorbestraft und unterstandslos, durch ein offenes Fenster in ein Fremdenzimmer einer Privatpension in Krems – Stein eingestiegen, stahl den Autoschlüssel eines Ehepaares aus Oberösterreich und fuhr mit dessen Wagen weg. Den Ermittlungen zufolge begab er sich zunächst nach Tschechien.

Auf der Rückfahrt soll der Mann am Donnerstag in den frühen Morgenstunden an der oberösterreichischen Autobahn-Raststation Lindach Süd mit einer französischen Familie derart in Streit geraten sein, dass die Autobahnpolizei einschritt. Er habe sich äußerst aggressiv verhalten, weshalb Verstärkung angefordert wurde. Während die Beamten seine Personaldaten überprüften, lief er zu dem gestohlenen Fahrzeug und flüchtete.

Nach Polizeiangaben sei der Mann dann – ohne die Beleuchtung einzuschalten – mit mehr als 200 km/h Richtung Niederösterreich gerast. Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse verloren die verfolgenden Beamten das Fahrzeug aus den Augen, auch eine Fahndung verlief negativ. In der Folge ermittelte die Exekutive in Krems den Aufenthaltsort des Verdächtigen und versperrte ihm am Donnerstagvormittag, als er davonfahren wollte, mit einem Streifenwagen den Fluchtweg. Daraufhin ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Der Beschuldigte war bei seiner Einvernahme geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

(APA)