Autodieb flüchtete durch Sprung aus Fenster vor Polizei

Der Wiener war Montagfrüh beim Versuch, in Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) ein Auto zu stehlen, auf frischer Tat vom Wagenbesitzer ertappt worden. Der Täter flüchtete, wurde aber nach kurzer Zeit von der Exekutive geschnappt. Bei der Einvernahme zeigte er sich laut Landespolizeidirektion Burgenland äußerst kooperativ, kurz nach 17.15 Uhr nützte er jedoch einen unbeobachteten Augenblick und sprang aus einem Fenster etwa fünf Meter in die Tiefe.

Rund drei Stunden später wurde bei der Polizei ein Pkw-Diebstahl in Eisenberg an der Raab (Bezirk Jennersdorf) gemeldet. Wie Erhebungen der Beamten ergaben, hatte der Verdächtige bereits mehrmals beim Wagenbesitzer genächtigt und dabei den Schlüssel für die Eingangstür entwendet. So dürfte er auch an den Zweitschlüssel für das Fahrzeug gelangt sein.

Auf der Fahrt nach Wien entwendete der 23-Jährige in Fürstenfeld (Steiermark) die Kennzeichen eines Kastenwagens und montierte diese auf das gestohlene Auto. Als der Mann in der Nacht auf Dienstag in Wien in eine Verkehrskontrolle geriet, bemerkten die Beamten die nicht mit dem Zulassungsschein übereinstimmenden Kennzeichen und nahmen den Mann fest. Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

(APA)