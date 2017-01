Autobombe in Bagdad forderte mindestens fünf Todesopfer

Bilder auf der Nachrichtenseite Al-Sumaria zeigten einen ausgebrannten Wagen. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Bereits am Montag hatte eine Anschlagswelle mit Dutzenden Toten Bagdad erschüttert. Im Osten der Stadt riss ein Selbstmordattentäter 35 Menschen mit in den Tod. Die Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) bekannte sich im Internet zu den Anschlägen.

Die Bomben der sunnitischen Extremisten nehmen vor allem mehrheitlich schiitische Stadtteile ins Visier, um die konfessionellen Spannungen im Irak zu verschärfen. Die Attentate sind auch eine Reaktion auf eine Offensive, mit der irakische Sicherheitskräfte die nordirakische IS-Hochburg Mosul befreien wollen.

(APA/dpa)