Bei der Explosion einer Autobombe in der von Regierungskräften kontrollierten syrischen Küstenstadt Latakia sind mindestens drei Menschen getötet worden. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt, wie es am Samstag aus Sicherheitskreisen hieß. Die Bombe sei in der Nähe eines Kontrollpunkts detoniert. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete zwei Tote.

Zunächst war unklar, wer für die Bombe verantwortlich war. Latakia liegt im Westen Syriens in einem Küstenstreifen, der zu den wichtigsten Hochburgen der Regierung gehört. In der Region hat auch die russische Luftwaffe ihren Hauptstützpunkt in Syrien. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 2011 gab es hier vergleichsweise wenig Gewalt. (APA/dpa)