Auto stürzte in den Obersteiermark in Bach

Ein Ehepaar ist am Donnerstag im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Auto in einen Bach gestürzt. Die Verunglückten wurden laut Rotem Kreuz schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack gerettet werden. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte sie der Notarzt in das Krankenhaus Bruck. Beide erlitten Brust- und Thoraxverletzungen, hieß es seitens des Rettungsdienstes.

Der Wagen des Ehepaares war gegen 10.45 Uhr aus bisher unbekannter Ursache auf der Tragößerstraße in der Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein im Bereich Untertal von der Straße abgekommen und fuhr in die angrenzende Laming. Die 70 und 66 Jahre alten Fahrzeuginsassen wurden im Auto eingeklemmt. (APA)