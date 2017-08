Auto raste bei Rechtsextremen-Demo in USA in Menschengruppe

Zahl der Verletzten noch unklar - © APA (AFP)

Nach Ausschreitungen bei einer Versammlung von Rechtsextremisten und Neonazis im US-Staat Virginia ist ein Auto in eine Menschengruppe gerast. Augenzeugen sprachen am Samstag in Charlottesville von mehreren Verletzten. Im Internet verbreitete sich ein Amateur-Video, auf dem der Zwischenfall zu sehen ist. Unklar war, ob der Fahrer vorsätzlich gehandelt hat.