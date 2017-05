Auto rast in Menschenmenge in New York – Zumindest ein Toter

Polizei riegelte den Unglücksort ab - © APA (AFP)

Ein Autofahrer ist am New Yorker Times Square am Donnerstagmittag in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mindestens einen Menschen getötet und 19 weitere verletzt. Die Feuerwehr sprach von einem “Verkehrsunfall”. Der 26-jährige Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Er soll unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden sein.