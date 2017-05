Auto-Notrufsystem löste nach Unfall in Tirol Suchaktion aus

Das Notrufsystem eines Autos hat in der Nacht auf Sonntag nach einem Unfall in Kirchberg in Tirol im Bezirk Kitzbühel eigenmächtig Alarm geschlagen und so eine Suchaktion ausgelöst. Die 47-jährige Lenkerin aus Deutschland und ihr Lebensgefährte hatten sich inzwischen zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Sie wurden knapp zwei Stunden später gefunden.

Die 47-Jährige hatte den Wagen gegen 2.30 Uhr auf einem steilen Gemeindeweg gelenkt, als sie plötzlich wegen Wildwechsels stark bremsen musste. Dabei geriet der Pkw über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte in einen Graben. Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und machten sich nach Hause auf, ohne den Unfall zu melden. Das im Auto installierte Notrufsystem schlug jedoch Alarm. Örtliche Feuerwehr und Bergrettung begannen mit der Suche nach den Vermissten. Nach knapp zwei Stunden wurden sie von einem Suchteam gefunden. Während der Mann bei dem Unfall unverletzt blieb, musste die Deutsche im Krankenhaus behandelt werden. Das Fahrzeug wurde laut Polizei total beschädigt. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken