Auto landete nach Unfall in Wien auf Gebäudedach

Bei einem Unfall auf der Grünbergstraße in Wien-Meidling ist am Mittwochnachmittag ein Auto durch einen Zaun teilweise auf das Dach eines Gebäudes geschleudert worden. Der kleine Kastenwagen blieb mit den Vorderrädern auf dem Dach und mit der Hinterachse am Ende des Gehsteigs hängen. Drei Personen waren vorübergehend in dem Fahrzeug eingeschlossen, sie blieben laut Feuerwehr aber unverletzt.