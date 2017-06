Auto gegen Rollstuhl in OÖ: Unfall wie vor eineinhalb Jahren

Die gleichen Beamten am gleichen Unfallort mit den gleichen Beteiligten - © APA (Webpic)

Ein Unfall genau wie vor eineinhalb Jahren ist Montagnachmittag in Sankt Johann am Walde im Bezirk Braunau im Innviertel passiert: Ein Auto stieß gegen einen Rollstuhl. Der Unfallort und -hergang, die Beteiligten und auch die einschreitenden Polizisten waren die selben. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.