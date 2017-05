Bei dem Toten, der am Dienstagabend bei Korneuburg aus einem in die Donau gestürzten Auto geborgen wurde, handelt es sich um einen 76 Jahre alten Einheimischen. Das gab die Wiener Polizei am Mittwoch bekannt. Der Korneuburger ist am Samstag verunglückt, sein Auto konnte jedoch erst am Dienstag lokalisiert werden.

Die Einsatztaucher der Cobra und des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes hatten praktisch keine Sicht und gegen die hohe Strömungsgeschwindigkeit der Donau zu kämpfen, Der Pkw stand auf den Rädern in fünf Metern Tiefe in unmittelbarer Nähe der Rollfähre etwa zehn Meter vom Korneuburger Ufer entfernt. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken